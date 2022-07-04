Противник прибегает к обстрелам полей, чтобы ослабить ресурсы граждан Украины, отметил глава Днепропетровского областного совета.

В Днепропетровской области вражеские обстрелы вызвали пожар на полях, сгорело 90 га озимого ячменя.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информируя о ситуации в регионе в течение 131-х суток полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"Снова обстрелы, снова Криворожский район. сегодня оккупанты попали по территориям Зеленодольской и Широковской громад, из-за чего произошли пожары на полях. В Широковский громаде горело почти 90 га озимого ячменя, огонь уже потушили", - написал он.

Также под вражеским ударом была территория Апостоловской громады, там загорелась сухая трава.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов в Большой Костромке частично повреждено здание школы и детсада.

"К счастью, везде обошлось без пострадавших. В других районах Днепропетровщины день прошел мирно", - отметил Лукашук.

По его словам, враг прибегает к обстрелам полей, чтобы ослабить ресурсы украинцев.

"Сжигают урожай, создавая продовольственный кризис. Ищут в полях укрепленные пункты, которые уничтожит огонь. Российские оккупационные войска совершают преступления против человечности, против мирного населения, выполняют преступные приказы", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Оккупанты обстреливали гражданские объекты, в частности, в Днепропетровской области.

3 июля стало известно, что на Днепропетровщине противник нанес удары по Криворожскому району.

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