По словам Олега Жданова, мост действительно лучше уничтожить, чтобы обрезать пути снабжения оккупационных войск.

Украинцы предложили свои способы уничтожения Крымского моста либо выведения его из строя.

Об этом рассказал в своем Youtube-канале военный эксперт Олег Жданов.

Среди предложенных пользователями сети вариантов Жданов выделил следующие:

прямое минирование с помощью ДРГ;

бомбардировочные удары авиацией;

ракетные удары;

удары сверхмощными бомбами для создания сейсмической неустойчивости моста и его дальнейшего обрушения;

диверсионные группы боевых пловцов, которые могли бы заложить взрывчатку под опоры моста и тем самым вывести его из строя;

повреждение ж/д полотна, чтобы враг не мог перевозить тяжелые грузы (танки, БТР и т.д.);

смешение точки прицела с самого моста на въезд на него - на автомобильную и ж/д развязку, выведение из строя въездов на мост, расположенных в Крыму.

"Наверное, все-таки Карфаген должен быть разрушен, я так понимаю. Поэтому жду с нетерпением, когда у ВСУ появится такая возможность. Он действительно нам очень вредит. Это прямая подпитка всей южной группировки войск РФ. Херсон, Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье, Кривой Рог - весь этот "куст" питается исключительно через Крымский мост", - отметил эксперт.

Перспективы уничтожения Крымского моста

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время у Украины нет возможности уничтожить мост.