По предварительной информации, есть погибшие.

Российские оккупанты из "Градов" обстреляли колонну гражданских людей, которые эвакуировались из города Мариуполя, среди раненых есть дети.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня, около 15:30, российскими оккупантами-нелюдями была обстреляна из РСЗО БМ-21 "Град" колонна гражданских людей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье. По предварительной информации, есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети", - говорится в заметке.

Количество пострадавших уточняется.

"Русские, горите в аду, прощения вам ни от людей, ни от Бога не будет никогда", - добавили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 тысяч человек.

Позже вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что российские пропагандисты пытаются создать аморальную ложь об эвакуации граждан из Мариуполя.

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