Российские СМИ пытаются атаковать людей, которые выехали из Мариуполя, чтобы те на камеру сообщили, что их якобы из города не выпускал полк Азов.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что российские пропагандисты пытаются создать аморальное ложь об эвакуации граждан из Мариуполя.

Об этом Верещук сказала в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Хочу обратить внимание на то, что сейчас российские СМИ атакуют людей, которые выехали гуманитарным коридором из Мариуполя. Пропагандисты требуют на камеру рассказать как полк Азов "не выпускал" мирных жителей из города. Вместо того, чтобы дать покой мариупольцам, которые из-за постоянных обстрелов русской артиллерии и бомбардировок авиации выживали в укрытиях без тепла, света, еды и воды, - они лепят очередной фейк", - заявила Верещук.

"Единственная причина, по которой украинские военные просили вернуться в город - это обстрелы со стороны Российской Федерации, которые не прекращались, несмотря на договоренность о режиме тишины. Как только военные получили подтверждение, что проезд по коридору возможен, он был разрешен", - подчеркнула Верещук.

Она сказала, что "в то время, когда иностранные журналисты гибнут от российских пуль, пытаясь освещать правду, что происходит в Украине, российские пропагандисты прибегают к каким-либо аморальным поступкам, чтобы создать очередную ложь".

Ранее Верещук сообщала, что ситуация в Мариуполе ухудшается: люди дерутся за еду и воду.

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