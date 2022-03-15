Всего гуманитарными коридорами из заблокированных городов сегодня удалось эвакуировать около 29 тыс. человек.

Сегодня с Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало около 20 тыс. людей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он отметил, что из 4 000 авто, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей.

Также Тимошенко сообщил, что всего гуманитарными коридорами из заблокированных городов сегодня удалось эвакуировать около 29 тыс. человек.

Напомним, сегодня российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

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