За прошедшие сутки удалось спасти 28 тысяч 893 украинцев из районов боевых действий в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что сегодня начнется эвакуация из Изюма, а по Мариуполю - все очень сложно.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"Надеюсь, что в среду состоится долгожданное спасение людей из города Изюм Харьковской области. Гуманитарный коридор согласован", - заявил президент.

Глава государства напомнил, что за минувшие сутки удалось спасти 28 тысяч 893 украинцев из районов боевых действий в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. В частности, из них 20 тысяч смогли выехать из Мариуполя.

"Пока только собственным транспортом. Там очень сложная ситуация. Мы боремся за вас. Извините, все очень сложно", - заявил Зеленский.

"Украинскую колонну с гуманитарным грузом по-прежнему блокируют постоянно российские солдаты на дороге в город. Но мы не откажемся от попыток спасти наших людей, спасти город. И я благодарен каждому нашему защитнику. Каждому защитнику Мариуполя, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Николаева и других городов, которые хочет захватить это зло", - подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что российские пропагандисты пытаются создать аморальную ложь об эвакуации из Мариуполя.

Тем временем украинские защитники продолжают оборонять Мариуполь, который окружили российские оккупанты.

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