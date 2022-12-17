Россияне изначально планировали дойти до Киева за 18 часов. Намеченный план оккупанты не смогли выполнить.
По данным издания The New York Times, российским военным объявили о вторжении в Украину за несколько часов до его начала. Им дали простой приказ – идти за машиной и дойти до Киева за 18 часов.
Согласно обнародованному графику захватчиков, первые машины должны были выехать из Беларуси и приехать под Киев раньше, чем определило российское командование.
Один из российских военных рассказал, что они не смогли даже приблизиться к выполнению намеченного плана. Дело в том, что военная техника оказалась слишком тяжелой и просто увязла, в результате россияне потратили более суток, чтобы пересечь границу с Украиной. При этом указано, что в первой колонне отправились представители ОМОН и СОБР.
Командование захватчиков предусматривало сопротивление ВСУ, но они планировали почти беспрепятственный 24-часовой марш-бросок на расстояние в 400 километров. Россияне должны были окопаться примерно в двух часах езды до Киев и заблокировать украинских защитников, которые, по их мнению, должны были продвигаться с Юга и Востока.
Позже ситуация стала для оккупантов только ухудшалась – удары украинских бойцов, сотни раненых и погибших оккупантов и уничтоженная техника россиян.
Полномасштабное нападение России на Украину - что известно
Рано утром 24 февраля 2022 года российская армия напала на мирно спящие города Украины. Российские варвары забрасывали населенные пункты бомбами с самолетов, расстреливали и насиловали украинцев, а также грабили дома.
Оккупантам удалось подойти к Киеву примерно на 20 километров, но на этом их успехи в войне закончились. Ожесточенные бои и сопротивление местного населения сделали свое дело и потерпев поражение россияне ушли со своих позиций, оставив после себя покалеченные судьбы и разруху.
Украинцы борются с врагом уже почти 10 месяцев. За это время, по данным Генштаба ВСУ, удалось уничтожить около 97 тысяч 690 человек.