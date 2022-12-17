Оккупантам объявили о вторжении в Украину всего за несколько часов до его начала.

Россияне изначально планировали дойти до Киева за 18 часов. Намеченный план оккупанты не смогли выполнить.

По данным издания The New York Times, российским военным объявили о вторжении в Украину за несколько часов до его начала. Им дали простой приказ – идти за машиной и дойти до Киева за 18 часов.

Согласно обнародованному графику захватчиков, первые машины должны были выехать из Беларуси и приехать под Киев раньше, чем определило российское командование.

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Один из российских военных рассказал, что они не смогли даже приблизиться к выполнению намеченного плана. Дело в том, что военная техника оказалась слишком тяжелой и просто увязла, в результате россияне потратили более суток, чтобы пересечь границу с Украиной. При этом указано, что в первой колонне отправились представители ОМОН и СОБР.

Командование захватчиков предусматривало сопротивление ВСУ, но они планировали почти беспрепятственный 24-часовой марш-бросок на расстояние в 400 километров. Россияне должны были окопаться примерно в двух часах езды до Киев и заблокировать украинских защитников, которые, по их мнению, должны были продвигаться с Юга и Востока.

Позже ситуация стала для оккупантов только ухудшалась – удары украинских бойцов, сотни раненых и погибших оккупантов и уничтоженная техника россиян.

Полномасштабное нападение России на Украину - что известно

Рано утром 24 февраля 2022 года российская армия напала на мирно спящие города Украины. Российские варвары забрасывали населенные пункты бомбами с самолетов, расстреливали и насиловали украинцев, а также грабили дома.

Оккупантам удалось подойти к Киеву примерно на 20 километров, но на этом их успехи в войне закончились. Ожесточенные бои и сопротивление местного населения сделали свое дело и потерпев поражение россияне ушли со своих позиций, оставив после себя покалеченные судьбы и разруху.

Украинцы борются с врагом уже почти 10 месяцев. За это время, по данным Генштаба ВСУ, удалось уничтожить около 97 тысяч 690 человек.

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