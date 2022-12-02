На Запорожье оккупанты подожгли здание учебного заведения, чтобы обвинить Силы обороны Украины в уничтожении гражданской инфраструктуры.

"В населенном пункте Михайловка, что на временно занятой территории Запорожской области, враг с целью обвинения Сил обороны в уничтожении гражданской инфраструктуры, поджег здание учебного заведения "Михайловское высшее профессиональное училище", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Отмечается, что на Запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону. Российские оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Времевка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское на Запорожье; Никополь и Шолохово Днепропетровской области.

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23 ноября россияне ударили ракетами по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате дерзкой атаки погиб младенец.

По словам мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, украинские военные обнаружили и уничтожили комплекс россиян, из которого они ударили по роддому.

2 декабря председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью. Целью стала промышленная и энергетическая инфраструктура города.

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