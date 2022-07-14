В среду россияне обстреливали общины Сумской области из РСЗО и минометов.
Об этом рассказал глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
Живицкий сообщил, что в полдень 13 июля россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов.
"За час – еще 20 прилетов", – уточнил Живицкий. Кроме того, после 13 часов начался минометный обстрел Краснопольской общины, 19 прилетов.
Также после 14 часов враг ударил по Шалыгинской общине шестью минометными взрывами.
Накануне сообщалось, что в течение вторника враг 58 раз обстрелял территории четырех общин Сумской области из разных видов вооружения. Как следствие - попадание по гражданскому сооружению мирных жителей.
Сумы продолжают существенно повышать оборонозданность города на случай повторной попытки русских захватить его.