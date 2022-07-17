Потерь и разрушений предварительно нет.

Российские захватчики утром обстреляли из пулеметов и гранатометов Шосткинский район Сумской области.

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, ночь на 17 июля была тихой.

"А утро в Шосткинском районе началось со стрельбы. Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После четырех утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было 5 гранатометных выстрелов. В половине пятого утра - еще 2 прихода из миномета. Все - по Середино-Будской громаде", - заявил Живицкий.

В то же время, потерь и разрушений предварительно нет.

Напомним, ранее Дмитрий Живицкий сообщил, что на границе вдоль Сумской области не наблюдается достаточного количества российских войск для проведения вторжения.

По его словам, на данный момент такой явной угрозы нет, нет накопления ударных группировок вдоль границы.

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