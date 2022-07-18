Повреждены 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт.

Российские захватчики за текущие сутки выпустили более 150 мин и снарядов по территории Сумской области, в результате обстрелов ранены два человека.

Об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, с 10:30 россияне начали обстреливать Глуховскую, Шалыгинскую, Белопольскую, Хотиньскую, Миропольскую, Эсманскую общины.

"За день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов", - отметил Живицкий.

"В результате одного из обстрелов есть существенные повреждения и раненые. В половине второго россияне ударили из "Градов" по Белополью", - добавил он.

Так, 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Кроме того, в результате атак ранены два человека.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российские оккупанты попали ракетой в элеватор и разрушили склады с более чем пятью тысячами тонн зерна.

А в ночь на понедельник, 18 июля, российские захватнические войска прибегли к очередному массированному обстрелу Николаева. Было слышно около 10 взрывов.

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