Российские оккупанты под утро обстреляли Шосткинский район Сумской области.
Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали бить (предварительно из минометов) по нашим территориям", - сообщил он, добавив, что подробности обнародует позже.
Живицкий уточнил при этом, что ночь в Сумской области прошла тихо.
Напомним, что российские оккупанты почти ежедневно с территории РФ обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей.
Как сообщал УНИАН, 17 июля российские захватчики также обстреляли из пулеметов и гранатометов Шосткинский район Сумской области. В результате обстрела потерь и разрушений не было.
А 15 июля Живицкий сообщил, что на границе вдоль Сумской области не наблюдается достаточного количества российских войск для проведения вторжения.