При этом ночь на территории области прошла тихо.

Российские оккупанты под утро обстреляли Шосткинский район Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали бить (предварительно из минометов) по нашим территориям", - сообщил он, добавив, что подробности обнародует позже.

Живицкий уточнил при этом, что ночь в Сумской области прошла тихо.

Напомним, что российские оккупанты почти ежедневно с территории РФ обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Как сообщал УНИАН, 17 июля российские захватчики также обстреляли из пулеметов и гранатометов Шосткинский район Сумской области. В результате обстрела потерь и разрушений не было.

А 15 июля Живицкий сообщил, что на границе вдоль Сумской области не наблюдается достаточного количества российских войск для проведения вторжения.

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