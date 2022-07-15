На границе вдоль Сумской области не наблюдается достаточного количества российских войск для проведения вторжения.
Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал председатель Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, на данный момент такой явной угрозы нет, нет накопления ударных группировок вдоль границы.
"Есть у них одиночные, бродячие подразделения, которые передвигаются вдоль границы и обстреливают нашу территорию. Периодически прибывает техника к границе Сумской области. Они выгружаются в приграничных территориях России и далее следуют в сторону Харьковской, Луганской областей. В последнее время все меньше наблюдается таких событий", – сообщил Живицкий.
Он отметил, что российские войска продолжают обстреливать Сумскую областьу, используя минометы, РСЗО и другое вооружение.
"Практически все пограничье, начиная от границы с Черниговской областью и заканчивая границей с Харьковской областью. На 10-15 километров в глубь Украины Сумщина обстреливается практически ежедневно есть разрушения жилых домов, социальной инфраструктуры", – рассказал глава ОВА.
Как сообщал УНИАН, 13 июля россияне обстреливали общины Сумской области из РСЗО и минометов.