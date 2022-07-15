По его словам, на данный момент явной угрозы нет, поскольку отсутствует накопление ударных группировок оккупантов вдоль границы.

На границе вдоль Сумской области не наблюдается достаточного количества российских войск для проведения вторжения.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал председатель Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, на данный момент такой явной угрозы нет, нет накопления ударных группировок вдоль границы.

"Есть у них одиночные, бродячие подразделения, которые передвигаются вдоль границы и обстреливают нашу территорию. Периодически прибывает техника к границе Сумской области. Они выгружаются в приграничных территориях России и далее следуют в сторону Харьковской, Луганской областей. В последнее время все меньше наблюдается таких событий", – сообщил Живицкий.

Он отметил, что российские войска продолжают обстреливать Сумскую областьу, используя минометы, РСЗО и другое вооружение.

"Практически все пограничье, начиная от границы с Черниговской областью и заканчивая границей с Харьковской областью. На 10-15 километров в глубь Украины Сумщина обстреливается практически ежедневно есть разрушения жилых домов, социальной инфраструктуры", – рассказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 13 июля россияне обстреливали общины Сумской области из РСЗО и минометов.

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