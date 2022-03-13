В частности, в город заехало около 30 единиц техники.

Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск в Херсонской области.

Об этом городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщил в социальной сети Facebook.

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", - сообщил Яковлев.

Он отметил, что российские оккупанты днем снова заходили в здание городского совета.

"В то время работников там не было. По остальным пунктам ситуация без изменений. Скадовск - это Украина", - подчеркнул городской голова.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине российские оккупанты готовят референдум по созданию так называемой "ХНР".

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что организаторов, пособников и исполнителей псевдореферендума ждет уголовная ответственность, а президент Владимир Зеленский жестко предупредил коллаборантов о последствиях.

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