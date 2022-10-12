Виталий Ким отметил, что украинские военные двигаются аккуратно.

Украинские военные на Херсонском направлении работают аккуратно, чтобы сберечь жизни солдат. Логистика у российских оккупантов сильно усложнилась после взрыва на Крымском мосту.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью УНИАН.

"Двигаемся спокойно, потому что мы экономим наших солдат, боремся за каждую жизнь и не бросаем в лоб. Поэтому военным приходится работать более аккуратно. Крымский мост, как говорят военные аналитики, усложнил логистику через полуостров. Это по-любому будет влиять, но через определенный промежуток времени. На данный момент огневой контроль Антоновского и Каховского мостов влиял на то, что у российских оккупантов есть проблемы с логистикой. Я надеюсь, что Крымский мост серьезно повлияет на планы. Россияне теперь по крайней мере понимают, что такое возможно, и что он может окончательно упасть", - отметил Ким.

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При этом он указал, что освобождение Херсона, как минимум, приведет к освобождению украинцев, которые уже семь месяцев находятся в оккупации. Кроме того, он рассказал, что это позволит оттянуть линию фронта от Николаева.

"Днепр очень сложно форсировать, поэтому это будет хорошая точка. Русские уже готовятся защищаться за Днепром. На Херсоне мы не собираемся останавливаться. У военных стоят задачи освободить все", - указал глава Николаевской ОВА.

Также он считает, что на данный момент неактуально обсуждать наступление на Николаев, да и сделать это сложно.

"Урбанизированная застройка очень сложная, чтобы ее атаковать. Мариуполь они два месяца в окружение пытались взять, а Николаев территориально больше, и еще у нас было семь месяцев, чтобы подготовиться. Мы ведем наступательные действия, поэтому я очень сомневаюсь, что сейчас актуально обсуждать нападение на Николаев", - подытожил Ким.

Конрнаступление ВСУ на юге - что известно

Украинские военные продолжают оттеснять врага в Херсонской области, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

По словам главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" русских сил. Армия РФ находится в истощенном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

12 октября спикер ОК "Юг" Владислав Назаров заявил, что ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области.

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