На Херсонщине Вооруженные силы Украины во время освобождения одного из населенных пунктов захватили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".
Об этом в Facebook сообщило командование Сил Специальных Операций ВС Украины.
"Награда для воинов ССО Украины за освобождение одного из населенных пунктов Херсонской области – вот такая РСЗО "Ураган". Она досталась нам в подарок от уничтоженных российских солдат во время очередной операции", - говорится в комментарии к видео с захваченной техникой врага.
Отмечается, что эта РСЗО теперь будет работать не во вред, а во благо украинцев.
"И легко справится с расстоянием к целям – позициям российского врага, обустроенным на оккупированной им украинской земле. Пока оккупированной", - сказано в сообщении
БМ-27 "Ураган"
Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, которые способна выпустить одним махом за 20 секунд.
Армия РФ часто использует РСЗО "Ураган" для дистанционного минирования. В сравнении с "Градом", который, в среднем, имеет дальность стрельбы около 20 км, "Ураган" стреляет на 30-35 км и использует более мощные реактивные снаряды с мощными боевыми частями.
Ранее УНИАН сообщал, что украинские защитники начали использовать на передовой новейшую украинскую реактивную систему залпового огня "Ураган". Внешне она подобна "Урагану", но имеет ряд особенностей.