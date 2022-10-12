Глава Николаевской ОГА Ким: Развал России поможет быстрее освободить Украину, но он зависит от ситуации на поле боя

Виталий Ким в интервью УНИАН рассказал о том, какой ситуации можно ждать на Николаевском и Херсонском направлениях фронта, может ли произойти в России переворот и как украинские защитники адаптируются к постоянно меняющимся условиям войны.

Виталий, Николаевская область и город Николаев сейчас переживают очень напряженные моменты. За последние сутки активизировались ракетные удары. Насколько сложная ситуация и по чему бьют?

Николаевская область обстреливалась каждый день с начала войны. Непосредственно город из 230 дней обстреливали 200 дней. Если честно, к этой истории мы привыкли. Бьют они по гражданским объектам, объектам критической инфраструктуры, а также по объектам, которые они выдают за военные (школы, садики, университеты, сельскохозяйственные предприятия, морская и портовая инфраструктура). 12 самых крупных аграрных предприятий уничтожены либо повреждены. Город переживает спокойно, военные работают, ПВО работает.

Говорят, что сейчас в Николаеве очень острая проблема с водой. Много аварий на водопроводе, город перерыт, трубы не выдерживают. Как вы решаете эту ситуацию?

Ситуация сложная, но контролируемая. Еще в апреле был подорван водопровод, который с Днепра поставлял чистую воду для Николаева. После этого определенный период не было воды, а сейчас вода запитана с другого источника. Она гораздо хуже и непригодна для питья, предназначена для технического использования. В связи с тем, что вода поступает плохого качества, у нас участились поломки. Поэтому и город перерыт. Частично это связано и с обстрелами, потому что, допустим, в дорогу попали, а под дорогой был водопровод.

Сценарий ракетных обстрелов изменился. Россияне выпускают по югу Украины, в частности по Николаеву и области, ракеты порциями, но с определенным интервалом. Для чего они это делают?

Сейчас они атакуют крылатыми ракетами критическую инфраструктуру по всей Украине. Логично, что им по нам не надо стрелять крылатыми ракетами, так как они дорогие. До нас они достают ракетами С-300, которыми они нас обстреливали где-то в 90% случаев. Поэтому не могу сказать, что они как-то сейчас у нас изменили свою тактику. Скорее они по-другому начали работать по всей стране.

А увеличение интервала воздушной тревоги? Они могут работать для того, чтобы людей в подвалах держать как можно дольше?

Либо для этого, либо чтобы "щупать" наше ПВО. Они меняют траекторию, летают и ищут слабые места в нашей системе противовоздушной и противоракетной обороны. Интервал они могли увеличить, чтобы держать в напряжении всю Украину.

У них в Рашке есть такой нарратив, что новости поступают в онлайн-режиме. "Вот вам новый взрыв". То есть им хорошо зашло, когда весь день русские новости говорят о каком-то взрыве и крутят это 20 раз. Им это выгодно для своих русских новостей.

Создают иллюзию успеха и перебивают этим информационным шумом реальные провалы на фронте. Давайте поговорим о системе ПВО. Насколько она сейчас справляется?

Мы не можем обсуждать нашу систему ПВО. Могу сказать, что наши воины сейчас показывают хорошее качество работы и большой процент сбитых ракет там, где это возможно. На этом по поводу ПВО всё, потому что любая информация может навредить.

Бомбежка городов - картинка для Путин-ТВ

Как много проблем создают иранские дроны и учимся ли мы эффективно с ними бороться? Почему они преимущественно прилетают на юг Украины?

Иранские дроны - это дополнительный инструмент для терроризма у русских. Они дешевые, не летят далеко, поэтому это проблема. Мы учимся, и они учатся. Мы создаем дополнительные средства, чтобы их сбивать, а они учатся делать так, чтобы их меньше было слышно. Например, они выключают двигатели и включают их только перед ударом.

Почему юг? Потому что они облетают известные ПВО, прокладывают маршруты на низкой высоте по руслу реки или другим ландшафтным объектам, чтобы большое ПВО их не фиксировало радарами.

Вы хоть как-то можете объяснить усиленную атаку по всей Украине? Есть ли какой-то план у Путина?

Как говорил секретарь СНБО, сейчас идет демонстрация слабости. Это популистский шаг для российской аудитории, который показывает, что российская армия якобы что-то может. На поле боя она не может этого показать, отступает везде. Наши солдаты пробиваются и добиваются успеха. Но русским надо создать картинку, разрушая гражданскую инфраструктуру и мирные города. Это и есть, я думаю, цель.

Свежие "чмобики" не хотят "умирать за Родину"

Мобилизация как-то влияет на ход войны? И есть ли уже эти "чмобики" на херсонском направлении?

Да, уже частично есть с первой волны. Как бы мы над ними ни смеялись, и насколько бы они ни были небоеспособными, это все равно люди. И какой-то процент из них умеет стрелять. Это все равно нам добавляет проблем. Хотят они или не хотят, они будут присутствовать и создавать угрозу нашим вооруженным силам. Нам больше придется работать.

Создают ли они серьезную угрозу - не готов сказать. Это военные должны говорить и анализировать. Я понимаю только то, что у многих из них нет мотивации, они хотят сдаваться, они не подготовлены.

Как много уже сдаются в плен на южном направлении? Насколько это массовое явление?

Мы не можем сказать в цифрах. Мы можем сказать, что проект "Хочу жить" работает хорошо, обращения есть, они отрабатываются.

Какой процент сдался в плен добровольно, я не знаю. Но "умру за Родину" у них не присутствует. Единицы с промытой головой такое еще говорят, но основная масса после первого обстрела очень быстро понимает, что не на ту войну они приехали и их обманули.

Шанс взять Херсон малой кровью есть

Как продвигается наступление на Херсон? Как на него повлиял Крымской мост?

Успешно, конечно. Двигаемся спокойно, потому что мы экономим наших солдат, боремся за каждую жизнь и не бросаем в лоб. Поэтому военным приходится работать более аккуратно. Крымский мост, как говорят военные аналитики, усложнил логистику через полуостров. Это по-любому будет влиять, но через определенный промежуток времени. На данный момент огневой контроль Антоновского и Каховского мостов влиял на то, что у российских оккупантов есть проблемы с логистикой.

Я надеюсь, что Крымский мост серьезно повлияет на планы. Россияне теперь по крайней мере понимают, что такое возможно, и что он может окончательно упасть.

Как освобождение Херсона поможет Николаеву и области?

Как минимум, мы освободим наших людей, которые семь месяцев находятся в оккупации. Второе - это расстояние до линии фронта. Днепр очень сложно форсировать, поэтому это будет хорошая точка. Русские уже готовятся защищаться за Днепром. На Херсоне мы не собираемся останавливаться. У военных стоят задачи освободить все.

А что-то о настроениях оккупантов на херсонском направлении известно?

Принципиально все везде происходит одинаково. Часть людей бежит без оглядки, часть - сдает данные, еще часть - собирается воевать. Не понять, что у каждого из них в голове. У них стоят заградотряды, которые не дают отступать, это факт. Есть те кадровые военные, которые хотят воевать, в том числе чеченцы. Они собираются воевать, но не хотят этого делать на "передке", поэтому идут в заградотряды или тыл, где стреляют из артиллерии по нашим городам.

Больше всего страдает пехота, которая действительно получает много урона. Именно пехота в первую очередь и умирает. Поэтому они самые деморализованные, и они понимают, что их бросили просто "на мясо".

Если учитывать их деморализацию и готовность бежать, есть ли шанс, что мы Херсон возьмем малой кровью?

Шанс есть всегда, и хочется в это верить. Но мы не можем планировать так, будто противника не существует. Он существует с определенными силами и средствами, со своим планом. То, что у русских в планах нет оставления города - это факт. Но то, что они готовятся сбежать - это тоже факт.

Сохраняются ли какие-то шансы наступления на Николаев или его захвата?

Урбанизированная застройка очень сложная, чтобы ее атаковать. Мариуполь они два месяца в окружение пытались взять, а Николаев территориально больше, и еще у нас было семь месяцев, чтобы подготовиться. Мы ведем наступательные действия, поэтому я очень сомневаюсь, что сейчас актуально обсуждать нападение на Николаев.

"Укрзалізниця" возобновила железнодорожное сообщение с вашим городом, однако нет поездов в Киев и многие другие города Украины. Когда будет более полноценно перезапуск этих рейсов?

Это будет тогда, когда появится человекопоток и безопасность работы. На данный момент курсируют пригородные поезда, которые занимаются перевозкой рабочих внутри области.

Идейных среди коллаборантов нет, они хотят денег и власти

Каким вы видите будущее после освобождения Крыма, Донбасса и всех территорий, которые являются проблемными в плане патриотичности в отношении Украины?

Я думаю, с Крымом все будет в порядке. С Донбассом, скорее всего, сложнее. Крым всегда был автономией, но при этом крымчане считали себя крымчанами в составе Украины. Я не готов прогнозировать как это будет. В любом случае эта территория принадлежит Украине. Многие, конечно, за 8 лет попали под пропаганду Российской Федерации, но нет никакого другого способа, кроме развенчивания пропаганды. Там придется работать с людьми, потому что многие будут настроены пророссийски.

Только в российском телевизоре мы тут едим младенцев и убиваем русскоязычных. Сейчас мы с вами на русском же общаемся. И с Крымом тоже не будет проблем. Будут говорить на русском, но они будут украинцами. Что тут такого?

Что делать с теми же жителями Херсонской области? Насколько жесткой должна быть политика?

Это не мой уровень принятия решений. Будет определенный анализ проведен, будут тогда уже решения о том, как с ними поступать. Что касается коллаборантов - это люди без принципов. Нельзя сказать, что они идейно за Россию. Им все равно. Они предают свою страну, потому что они хотят денег и власти.

В России все больше понимают, что нападение было ошибкой

Как вы думаете, кем Кадыров является на самом деле в свете последних его заявлений? Он критикует Вооруженные силы РФ в паре с Пригожиным. Почему ему это разрешается? Кто он сейчас больше в России? Тиктокер? Воин? Подстилка для Путина? Клоун?

Я не слежу за его выступлениями и не анализирую деятельность. Я не знаю, реально ли происходит борьба, или мы так думаем. Знаете, все, что нас не раздражает, нами не управляет. Мне все равно, что он говорит и делает. Мне важно только наличие войск его тут. Сейчас они здесь присутствуют, а значит он - враг. Если его войска отсюда выведут, он молодец, если нет - он редиска. Пускай уходит, везет всех на Москву и там захватывает власть.

А вы думаете, что этот сценарий вообще реален?

В России сейчас проблемная политика. Все больше людей понимают, что нападение на Украину было ошибкой. Как будут развиваться события? Это зависит от многих факторов. В первую очередь от успеха или неуспеха войны на территории Украины. Но по сути недовольство растет, и кто-то в России по-любому будет лезть во власть.

Многие эксперты говорят, что может быть либо "дворцовый переворот", либо все-таки низы развалят Кремль. Вы верите в нормальные протесты в РФ?

К счастью, я не эксперт, поэтому не могу сказать что там будет происходить. Пока нам поставлены задачи по возвращению всей территории Украины в границы 1991 года. Это единственное, что меня сейчас беспокоит. Косвенно развал России и перевороты помогут быстрее реализовать эти задачи, но все эти действия зависят от поля боя. Поэтому мы все сейчас сконцентрированы на работе.

После войны всё отстроим лучше, чем было

После войны одной из ваших главных задач будет возобновление региона. Есть ли уже какие-то планы?

До войны работала программа президента "Велике будівництво". Нам удалось согласовать много туристических и инфраструктурных проектов Николаевской области. Мы планировали получить большие средства, которые область не получала никогда. Война это все обнулила, из-за чего я очень расстроился. Я очень злой на русню. Могу вам сказать как строитель в прошлом, что мы это все здесь отстроим. Отстроим даже лучше. Нам нужно только победить в войне. Будем использовать максимально все имеющиеся ресурсы, а кто захочет - поможет.

Возможно ли, что после войны какие-то населенные пункты Николаевской области исчезнут ввиду нецелесообразности их восстановления?

Теоретически, но их у нас немного. Это совсем-совсем малые пункты, которые очень сильно разрушены. Но я считаю, что мы сможем восстановить все.

Алексей Лихман