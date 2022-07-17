Возле ряда населенных пунктов российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение, но получили отпор и убежали.
Противники пытались улучшить свое положение в районах Новомихайловки, Павловки и Михайловки, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"...Получили отпор и бесславно прибегли к бегству...", - отметили в Генштабе.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении противник пытался наступать вблизи Новолуганского, Белогоровки, Берестового и Яковлевки, прибегал к штурмовым действиям, но потерпел поражения и потери.
Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру, только в одном Мариуполе жертвами захватчиков стали более 20 тысяч человек.
Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе армии Украины сообщили, что по состоянию на 17 июля на нашей земле ликвидировали около 38 300 противников.
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