Противники бесславно прибегли к бегству, отметил Генштаб украинской армии.

Возле ряда населенных пунктов российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение, но получили отпор и убежали.

Противники пытались улучшить свое положение в районах Новомихайловки, Павловки и Михайловки, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...Получили отпор и бесславно прибегли к бегству...", - отметили в Генштабе.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении противник пытался наступать вблизи Новолуганского, Белогоровки, Берестового и Яковлевки, прибегал к штурмовым действиям, но потерпел поражения и потери.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру, только в одном Мариуполе жертвами захватчиков стали более 20 тысяч человек.

Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе армии Украины сообщили, что по состоянию на 17 июля на нашей земле ликвидировали около 38 300 противников.

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