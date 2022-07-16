Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 38 тысяч 140 человек.

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще около 140 российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 38 тысяч 140 человек личного состава. Также враг потерял:

1 тыс. 677 (5 в сутки) танков,

3 тыс. 874 (8 за сутки) боевых бронированных машин,

846 (4 за сутки) артиллерийских систем,

247 РСЗО,

109 средств ПВО,

220 самолетов,

188 вертолетов,

687 (6 за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня,

162 (7 в сутки) крылатые ракеты,

15 кораблей/катеров,

2 тыс. 735 (4 за сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

68 (1 в сутки) единиц спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, сейчас армия РФ безуспешно пытается взять два города на Донбассе, ВСУ держат оборону, сообщает британская разведка.

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