Противники на Бахмутском направлении обстреливали позиции украинских войск из минометов, артиллерии и наносили ракетно-авиационные удары, отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытались наступать вблизи ряда населенных пунктов и штурмовать.

Действия противника были непутевыми и "снова завершились провалом и потерями личного состава", говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, враги пытались штурмовать и наступать у Новолуганского, Яковлевки, Белогоровки и Берестового.

"...На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности, неподалеку от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганського, Травневого. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского...", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.

Кремль назвал действия своих прихвостней в Украине "спецоперацией", направленной якобы на "демилитаризацию" и "денацификацию" нашей страны. Оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру, только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор врагам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 17 июля в нашей стране уничтожили около 38 300 противников.

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