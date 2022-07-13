Отмечается, что в ближайшее время российская армия попытается взять несколько небольших городов.

В ближайшее время российская армия сосредоточится на взятии нескольких небольших городов, включая Северск и Долину, на подступах к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"На Донбассе российские вооруженные силы, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину, на подступах к Славянску и Краматорску", - отмечается в сообщении.

При этом в разведке считают, что Славянск и Краматорск остаются основными целями российских войск на этом этапе военной операции.

Кроме того, в ведомстве констатировали, что Россия продолжает попытки подорвать легитимность Украинского государства и укрепить свое управление и административный контроль над оккупированными частями Украины.

Также британские разведчики констатировали, что антироссийские настроения на оккупированной части Украины приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников. Так, назначенная Россией "администрация" пгт. Великий Бурлук Харьковской области признала, что один из ее руководителей погиб 11 июля в результате взрыва автомобиля.

"Преследования официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед российскими оккупантами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности", - считают в ведомстве.

Как говорится в отчете американских аналитиков Института изучения войны, российские оккупационные войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и Востока, но и с Запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

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