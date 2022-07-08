Отмечается, российские войска нанесли артиллерийские удары к югу от Барвенково и обстреливали Никополь и Новопавловку, а также несколько населенных пунктов на северо-запад от Славянска.

Российские оккупационные войска могут попробовать наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и Востока, но и с Запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

Об этом говорится в отчете американских аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска добились незначительных успехов на юго-восток от Северска и продолжили наступательные действия на запад от Лисичанска. Оккупанты нанесли артиллерийские удары к югу от Барвенкова и обстреляли Никополь, Новопавловку и несколько населенных пунктов на северо-запад от Славянска. По мнению аналитиков ISW, эти удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты стремятся обойти Барвенково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвенкова в сторону Краматорска.

"Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", - говорится в сообщении ISW.

По данным аналитиков, войска РФ накануне проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта.

По мнению экспертов, сейчас российские силы восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Поэтому ожидать крупных наступательных операций от оккупантов не стоит.

Также сообщается, что в российских регионах продолжают создавать собственные временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потери личного состава на войне в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, по центральной части Краматорска оккупанты нанесли авиаракетный удар. От удара пострадали шесть зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка. Предварительно сообщалось о 1 погибшем человеке и 6 раненых.

Обстрел по центру Краматорска был осуществлен ракетой типа "Искандер".

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