Не исключено, что противник продолжит штурм чтобы создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.

Украинские воины успешно отбили штурм оккупантов в направлении Довгенького и Долины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чепель, Великая Камышеваха, Краснополье, Крестище, Довгеньке и Маяк. Штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий для улучшения тактического положения и создания благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредотачивает на обороне.

Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, осуществлял обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спирне. Нанес авиационный удар неподалеку Верхнекаменского.

На Северском направлении состав и положение вражеских войск без особых изменений. Оккупанты обстреляли позиции наших войск из минометов в районе Волковки Сумской области.

Как ранее сообщал УНИАН, Славянск после отвода украинских войск из Лисичанска стал прифронтовой зоной. В британской разведке назвали захват города следующей оперативной целью рашистів.

По данным аналитиков Института изучения войны, оккупационная армия может попытаться наступать на Славянск и Краматорск с трех направлений. Сейчас враг проводит ограниченные атаки на Донбассе, чтобы ВСУ не перехватили инициативу, и готовится к следующему большому штурму.

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