Джордж Варос отметил, что Лукашенко очень сильно нужна армия в Беларуси.

Аналитик американского Института изучения войны Джордж Варос оценил вероятность нападения Беларуси на Украину. Максимум, что Александр Лукащенко может отправить на войну, 12 батальонных тактических групп.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью "Суспильному".

"В Беларуси есть шесть маневровых бригад. Любая из них может сделать две батальонные тактические группы. Это означает, что в теории Беларусь может сформировать всего 12 батальонных тактических групп. Это очень малое количество, и оно не было бы решающим для атаки, которая реально угрожала бы Украине", - отметил Варос.

При этом он указал, что Лукашенко армия очень сильно нужна в Беларуси для поддержки режима. По мнению аналитика, оккупанты могут попытаться скомбинировать белорусские и российские силы для диверсий.

"Важно, что российское развертывание всех этих батальонных тактических групп в Беларуси еще в феврале не было особенно эффективным. Все эти разные подразделения были очень нескоординированными, не было сплоченной командной структуры. Я думаю, что попытка соединить белорусские подразделения с уже очень деградированными и уставшими российскими подразделениями также не была бы особо скоординированной", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины. По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стать активнее.

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