Эксперт оценил вероятность нападения Беларуси на Украину / фото ua.depositphotos.com

Аналитик американского Института изучения войны Джордж Варос оценил вероятность нападения Беларуси на Украину. Максимум, что Александр Лукащенко может отправить на войну, 12 батальонных тактических групп.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью "Суспильному".

"В Беларуси есть шесть маневровых бригад. Любая из них может сделать две батальонные тактические группы. Это означает, что в теории Беларусь может сформировать всего 12 батальонных тактических групп. Это очень малое количество, и оно не было бы решающим для атаки, которая реально угрожала бы Украине", - отметил Варос.

При этом он указал, что Лукашенко армия очень сильно нужна в Беларуси для поддержки режима. По мнению аналитика, оккупанты могут попытаться скомбинировать белорусские и российские силы для диверсий.

"Важно, что российское развертывание всех этих батальонных тактических групп в Беларуси еще в феврале не было особенно эффективным. Все эти разные подразделения были очень нескоординированными, не было сплоченной командной структуры. Я думаю, что попытка соединить белорусские подразделения с уже очень деградированными и уставшими российскими подразделениями также не была бы особо скоординированной", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины. По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стать активнее.

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