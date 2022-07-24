Из Беларуси с высокой вероятностью могут заходить диверсионно-разведывательные группы, которые также могут владеть украинским языком.

Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стаьть более активной.

"Беларусь это младшая сестренка России. Беларуские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. Но роль Беларуси может быть еще активнее. Беларуский диктатор всячески избегает более активного втягивания в российскую войну против Украины. Но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Мы не исключаем, что Россия может дожать Беларусь и именно поэтому мы должны исходить из худших сценариев", - сказал Енин.

Замглавы МВД сообщил, что украинские защитники продолжают осуществлять инженерное оборудование обороны Киева и Киевской области, а также других смежных с Беларусью областей.

"Мы максимально усилили и административный, и контрразведывательный режим на северных границах. И это не только около сотни дополнительных блокпостов. Иногда это отдельные специальные военные операции, направленные на отработку подозрительных элементов среди местного населения, розыска военнослужащих рф, которые каким-то чудом остались на освобожденных от оккупантов территориях", - рассказал Енин.

Он добавил, что до сих пор даже на освобожденных от российских оккупантов территориях среди украинского населения находятся коллаборанты и потенциальные сторонники российской власти.

По данным украинской и западных разведок, со стороны Беларуси с высокой вероятностью могут заходить диверсионно-разведывательные группы, которые также могут владеть украинским языком, поскольку их могут собирать среди жителей временно оккупированных территорий на востоке.

"У них могут быть очень разнообразные задачи — от анализа транспортных путей и моделирование возможных направлений продвижения тяжелой техники до изучению уровня оснащенности наших инженерных сооружений, подготовке диверсий, нахождения сообщников среди местного населения к подготовке терактов на объектах инфраструктуры или вблизи военных частей. Они уже не заходят с российскими мобильными карточками", - сообщил Енин.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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