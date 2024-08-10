Утром 10 августа россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске.

Российские захватчики 10 августа атаковали Краматорск и ряд населенных пунктов Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал в Telegram, что сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске.

"Один работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения. Объемы нанесенного ущерба устанавливаем", - отметил он. Видео дня

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела села Первомайское погибли два человека.

"В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина", - написал Синегубов.

Кроме этого, оккупанты нанесли удар по пгт Золочев - в результате обстрелов из РСЗО "Ураган" повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина. В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.

Также председатель ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

Война в Украине - актуальные новости

9 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли 14 человек, ранены 43. Среди погибших идентифицированы 2 детей, продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, одного ребенка.

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 90 боевых столкновений. Активнее всего при этом войска РФ наступали на Покровском направлении. На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, сообщил Генштаб ВСУ.

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