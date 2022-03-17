Уже известно об одном погибшем и трех пострадавших.

В Киеве остатки сбитой российской ракеты повлекли разрушения и пожар в многоэтажке.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"17 марта в 5:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре и разрушении жилого дома в Дарницком районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты, произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Жильцов квартир с 11-го и высших этажей эвакуируют, проводятся аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.

"По предварительной информации, на месте эвакуировано 30 человек, из которых 3 пострадало. Погиб 1 человек. Информация уточняется", - сообщили спасатели.

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