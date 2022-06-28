Гражданам Украины необходимо готовиться к новым ударам противника, предупредил эксперт.

В Украине президент Российской Федерации Владимир Путин нанес удар "по саммиту" стран G7 ("Большая семерка"), и еще нашим гражданам грозит удар "по саммиту НАТО".

Украинцам нужно готовиться к новым вражеским ударам, поскольку противник будет наносить удары не по Мадриду, а по Одессе, Киеву, рассказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман в эфире проекта Freedom.

Собеседник отметил, что для остановки войны в Украине Альянсу нужно будет вмешаться и наносить удары по армии РФ.

"…Все понимают, что Путин бил по G7 и на Западе это уже тоже понимают… Удар по саммиту НАТО еще будет нанесен, и всем нашим мирным жителям Украины необходимо готовиться к этим новым ударам. Потому что россияне будут бить не по Мадриду, а по Киеву, Одессе", - предупредил эксперт.

Шейтельман подчеркнул, что война в Украине с Россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.

Напомним, 26-28 июня в Баварских Альпах проходил саммит G7, во время которого в центре внимания находилась война в Украине. 27 числа РФ выпустила ракеты по Кременчугу. Одна из вражеских ракет попала в торгово-развлекательный центр, стало известно о 18 погибших и десятках пострадавших.

Стоит отметить, что саммит НАТО запланирован в Мадриде на 28-30 июня.

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