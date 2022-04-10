Подсчет потерь Украины из-за России еще ведется, отметили в правительстве.

Ущерб от вторжения российских оккупантов составит не менее 1 трлн долларов.

Потери колоссальные, их подсчет еще ведется, рассказал во время Всеукраинского телемарафона заместитель министра экономики Александр Грибан.

"Это точно миллиарды долларов, возможно, даже до триллиона долларов. Это - потери инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, образовательной. Есть несколько уровней - государственный, муниципальный, частный. Все эти потери колоссальные. Подсчет окончательный еще ведется, но это не менее триллиона долларов. И у нас действительно будет очень много работы по восстановлению", - сказал он.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром вторглись в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары Киеву, Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Житомиру, Днепру и Сумам.

В середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что по предварительным подсчетам на восстановление Украины нужно более 500 млрд долларов.

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