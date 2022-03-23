Враг продолжает обстреливать столицу

Мэр Киева Виталий Кличко известил об обстрелах ТЦ в Киеве.

Как он отметил в Telegram, оккупанты обстреляли торговый центр в Подольском районе.

"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", - сообщил он без уточнений.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 20 марта, российские войска нанесли удар в Подольском районе Киева. Загорелся ТРЦ Retroville. Утром 21 марта было известно о 8 погибших.

Служба безопасности Украины задержала тиктокера, после публикации которого оккупанты обстреляли торговый центр в Киеве.

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