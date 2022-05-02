В Украине на ряде направлений продолжаются наступательные действия российских оккупантов.
На Южнобугском направлении противник пытается выйти на админграницу Херсонской области и ищет слабые места в обороне воинов, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
По его данным, враг продолжает наступать на Изюмском направлении в сторону Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.
"...На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии соприкосновения...",- отметили в Генштабе.
Оккупанта обстреливают украинских воинов на Лиманском направлении на рубеже Лиман - Северск, чтобы вытеснить их с позиций и создать условия для наступления на Славянск.
"...На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы...",- добавили в Генштабе.
Напомним, российские войска вторглись в Украину 24 февраля рано утром.
Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, Львов, Одессу и Мариуполь. Потов враг пошел в наступление на востоке украинского государства.
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что для наращивания темпов наступления командование российских вооруженных сил продолжает усиливать ударный потенциал своей армии.