Противник не прекращает наступательные действия на Изюмском направлении, поделился Генштаб Вооруженных сил Украины.

В Украине на ряде направлений продолжаются наступательные действия российских оккупантов.

На Южнобугском направлении противник пытается выйти на админграницу Херсонской области и ищет слабые места в обороне воинов, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, враг продолжает наступать на Изюмском направлении в сторону Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.

"...На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии соприкосновения...",- отметили в Генштабе.

Оккупанта обстреливают украинских воинов на Лиманском направлении на рубеже Лиман - Северск, чтобы вытеснить их с позиций и создать условия для наступления на Славянск.

"...На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы...",- добавили в Генштабе.

Напомним, российские войска вторглись в Украину 24 февраля рано утром.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, Львов, Одессу и Мариуполь. Потов враг пошел в наступление на востоке украинского государства.

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что для наращивания темпов наступления командование российских вооруженных сил продолжает усиливать ударный потенциал своей армии.

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