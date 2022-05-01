Противник железной дорогой стягивает новые силы поближе к украинскому государству, отметил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Для того, чтобы нарастить темпы наступления в Украине, командование вооруженных сил России продолжает усиливать ударный потенциал своей армии.

В РФ в районы, граничащие с нашей страной, перебрасывают военную технику и вооружение, говорится на странице в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.

По его данным, новые силы поближе к нашей стране оккупанты стягивают по железной дороге.

"...К приграничным с Украиной районам железнодорожными путями перекидывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника...", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон, Львов, Николаев, Одессу и Мариуполь. Позже противник пошел в наступление на востоке нашего государства.

1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вели наступление на Слобожанском и Лиманском направлениях, а на Кураховском пытались прорвать оборону наших воинов.

Вас также могут заинтересовать новости: