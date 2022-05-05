Штаты не предоставляют разведданные, которые касаются высших российских лидеров, выяснили журналисты.

Благодаря тому, что США предоставили Украине разведывательные данные о подразделениях Российской Федерации, украинская сторона во время войны с РФ смогла убить много генералов противника.

Штаты помогали Украине нацеливаться, и такие действия являются частью секретной помощи администрации американского президента Джо Байдена Киеву насчет предоставления боевых разведданных в режимы реального времени, пишет газета The New York Times, ссылаясь на сведения американских чиновников.

По данным издания, украинской стороне также передавали сведения о возможном перемещении войск РФ. По данным журналистов, США не предоставляют разведданные, которые касаются высших лидеров России.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона предоставляет Киеву сведения и разведданные, которые могут быть использованы для защиты.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Украинская сторона заявляла, что в нашей стране уже уничтожили более 10 российских генералов.

Ранее издание NBC News писало, что сначала вторжения России в Украину Вашингтон передал Киеву подробные сведения о том, когда и куда должны прилететь бомбы и ракеты врага.

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