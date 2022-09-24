Российские оккупанты с помощью беспилотника сбросили на боевые позиции украинских военных контейнеры с отравляющим веществом.
Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook насчет итогов текущей оперативной обстановки на юге Украины за 23 сентября.
"С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с отравляющим веществом, предположительно – хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет", – сообщили в командовании.
Война в Украине с Россией и провокации врага
РФ вторглась на украинскую землю рано утром 24 февраля. Противники уже не раз подло атаковали и военные, и гражданские объекты.
В апреле "Азов" сообщил, что в Мариуполе Донецкой области противник с беспилотника сбросил на военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество, были пострадавшие.
По данным МВД, по состоянию на начало сентября из-за противников на нашей земле уже погибли более 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. – ранены.
Справка УНИАН. Хлорпикрин – это токсичное вещество, поэтому его позволяют использовать только специалистам и производителям, которые прошли обучение для безопасного использования и имеют соответствующие сертификаты и лицензии.