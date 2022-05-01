Противник может использовать угнанный автобус, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Диверсанты РФ могут попытаться проникнуть в украинский тыл, прикидываясь волонтерами.

Для проникновения в тыл противники могут использовать угнанные машины, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Чиновник добавил, что с такой целью противник может использовать автобус, который не нашли после того, как на Луганщине была обстреляна автоколонна. Гайдай подчеркнул, что на транспортном средстве было написано "Школьный".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля рано утром.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Луганской области, среди гражданских были жертвы. Позже враг пошел в наступление на востоке Украины.

В городе Попасная 29 апреля российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла эвакуационные автобусы. Одно транспортное средство нашли пустым со следами крови, а другое - не обнаружили.

После инцидента пропал автобус, который вез гуманитарку и на обратном пути должен был забрать людей.

Вас также могут заинтересовать новости: