После расстрела автобусов в Луганской области пропала связь с организаторами эвакуации людей, поделились в Попаснянской городской военно-гражданской администрации.

В пятницу, 29 апреля, в городе Попасная Луганской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла эвакуационные автобусы.

После инцидента пропала связь с организаторами эвакуации, которые находились в транспортном средстве, сообщил глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

По его данным, вчера из Попасной был эвакуирован 31 человек, но желающих уехать было гораздо больше, поэтому в город направили еще два автобуса.

"...Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - поделился чиновник.

Напомним, Россия ворвалась в Украину 24 февраля рано утром.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и мирные города, в частности, в Луганской области, среди мирных жителей были жертвы.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 29 апреля оккупанты под Попасной обстреляли автомобиль с волонтерами, обошлось без погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: