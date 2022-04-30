Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не найден, связи с водителем нет.

Вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной.

Как сообщается в Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, один автобус найден пустым со следами крови, другой найти не удалось.

Отмечается, что подробности происшествия рассказал один из волонтеров, которому удалось вырваться, он смог выйти на связь, однако пока неизвестно, где он находится.

"Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили лишь один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови. Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не найден, связи с водителем нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в Попасной ситуация сверхтяжелая, уличные бои продолжаются, в укрытиях еще находится много мирных людей.

Как писал УНИАН, в пятницу, 29 апреля, в городе Попасная Луганской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла эвакуационные автобусы.

После инцидента пропала связь с организаторами эвакуации, которые находились в транспортном средстве.

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