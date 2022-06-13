Самолет упал на временно оккупированную территорию. Информация, удалось ли выжить вражеским пилотам, уточняется.

В районе Изюма в Харьковской области зенитные ракетные воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, 12 июня российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников.

"После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов изменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу. "Нех*й шастать!"– ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с "днем России"!" - говорится в сообщении.

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Информация, удалось ли выжить вражеским пилотам, уточняется.

Кроме того, 12 июня, зенитные ракетные подразделения сбил российский БПЛА "Орлан-10". А ударная авиация Воздушных сил осуществило несколько авианалетов на вражеские позиции оккупационных войск. Нанесен мощный удар по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Напомним, за данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13 июня российские войска потеряли в Украине уже 213 самолетов и 178 вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: