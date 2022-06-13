Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Количество уничтоженных оккупантов за сутки выросло на 150 человек и теперь составляет в общей сложности около 32,3 тыс. человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили: личного состава около 32 300 (+150 за минувшие сутки) человек ликвидированы", - указано в сообщении.

Также за период войны уничтожена техника и средства врага. В частности, самолетов – 213 (+1 за минувшие сутки); танков ‒ 1432 единицы (+2); боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8); артиллерийских систем – 718 (+3); БПЛА оперативно-тактического уровня - 585 (+3); автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) единиц.

Кроме того, на сегодняшний день ликвидировано 226 вражеских РСЗО; 97 средств ПВО; 178 вертолетов; 13 единиц кораблей /катеров; 54 единицы спецтехники.

По оперативным данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

"Данные уточняются", - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на юге за сутки Вооруженными силами Украины уничтожены 22 российских захватчика и склад боеприпасов.

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