Пилоты охваченного пламенем самолета собирались катапультироваться.

Вечером 18 мая воины Вооруженных сил Украины уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло вблизи города Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил военный Юрий Кочевенко в Twitter.

"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Ибо это наше небо", - написал Кочевенко.

Как заметили в Telegram-канале "ВСУ. Война в оккупантами", украинские защитники могли легко достать самолет оккупантов с позиций возле Чугуева или Печенегов.

Также Кочевенко опубликовал радиоперехват разговора со сбитого самолета. Он свидетельствует о том, что в Су-34 произошло возгорание левого двигателя. Напуганные пилоты собирались катапультироваться. Неизвестно, удалось ли им это.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские десантники сбили современный беспилотник ZALA 421-08 противника.

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