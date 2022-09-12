Мусиенко отметил, что по некоторым направлениям россияне теряют свой потенциал, начинают сыпаться.

Украина во время активного контрнаступления на Харьковщине пополнила обменный фонд русскими офицерами, которых можно обменять на защитников "Азовстали".

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

"Могу сказать, что обменный фонд пополнился весьма существенно, в частности, офицерами российской армии, что является очень ценным... Возможно, что это действительно ускорит переговоры по возвращению наших военных, в том числе героических защитников "Азовстали", - сказал он.

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Однако Мусиенко сказал, что пока точные цифры пленных назвать нельзя.

"Можем оперировать данными, что по меньшей мере на сто единиц выросло количество захваченной украинскими силами техники россиян. Это танки, артиллерийские системы, самоходные системы", - сказал Мусиенко, уточнив, что на самом деле количество техники может быть больше. Также большое количество боеприпасов было оставлено российскими войсками во время бегства из Харьковской области.

"Своими действиями украинские силы достаточно ослабили оккупантов, сделали возможным такой стремительный рейд и продвижение изменения украинских территорий на востоке. Вряд ли Россия могла здесь что-то поделать. По некоторым направлениям россияне теряют свой потенциал, начинают сыпаться", - сказал эксперт.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.

Ранее стало известно, что ВСУ запускают снаряды с инструкциями насчет сдачи в плен. Открытки адресованы россиянам и "мобилизованным" оккупантам из "ЛДНР", которые хотят сдаться в плен.

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