"Прокуратура ДНР" заявила, что закончила подтасовку материалов и формирование фейковых доказательств о "преступлениях" полка "Азов" в Мариуполе.

В ответ на успехи Вооруженных сил Украины на юге и Харьковщине, российские оккупанты вновь начинают акцию судилища героев Мариупольского гарнизона.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня так называемая прокуратура несуществующей "ДНР" заявила, что закончила подтасовки материалов и формирование фейкодоказательств о несуществующих преступлениях полка "Азов" в Мариуполе", - заявил Андрющенко.

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По его данным, в фейковых документах с "доказательствами преступлений азовцев" есть такая цитата:

"В ходе расследования установлена вина семерых человек в организации деятельности "Азова", признанного в соответствии с законодательством "ДНР" террористической организацией (ч. 1 ст. 234 УК ДНР), семнадцати лицам предъявлено обвинение в их участии в деятельности данной организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Каждый из фигурантов обвиняется в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного права в "Донецкой Народной Республике".

Андрющенко отметил, что стоит ожидать новую волну анонсов вокруг судилища в Мариуполе. В здании Филармонии пока активизации подготовки не замечено, однако и клетки все еще не разобрали.

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника, среди них - 95 защитников "Азовстали".

Через месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможность псевдосудилища над украинскими защитниками в Мариуполе, заявил, что это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны.

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