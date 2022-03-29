Линию разграничения сдвинули на территорию Херсонской области.

Украинские силы обороны отбросили вражеские войска на 40-60 километров от Кривого Рога.

Об этом заявил начальник Военной администрации Александр Вилкул.

ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов в области, линию разграничения сдвинули на территорию Херсонской области.

В результате боев украинские военные захватили вражескую технику, которая, подчеркнул Вилкул, теперь будет работать на нашу оборону.

"В городе ситуация стабильная. Как видите, город живет и работает", - добавил Вилкул. Во многих районах проходит возведение оборонительных позиций.

Вилкул подчеркнул, что "наша стратегия – держать врага подальше".

Как говорилось в оперативной сводке Генштаба, украинские военные продолжают вести оборонительную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Также частью сил продолжается ведение оборонительной операции в других определенных районах, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны и осуществляются контратаки на отдельных направлениях.

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