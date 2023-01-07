Также уничтожены, в том числе три артсистемы и два танка врага.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще почти 500 российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника среди личного состава с 24 февраля по 7 января ориентировочно составили около 110 тыс. 740 (+490 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 66 (+2) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 125 (+1), артиллерийских систем - 2 тыс. 62 (+3), реактивных систем залпового огня - 431.

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Средств противовоздушной обороны противника уничтожено 217 (+2) единиц, самолетов - 285, вертолетов - 272, беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 844 крылатых ракет - 723.

Кораблей/катеров было уничтожено 16, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 798 (+1), специальной техники - 182. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ситуация на фронте и объявленное Путиным "перемирие"

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 14 населенных пунктов, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении россияне не прекращают попыток штурмовать украинские позиции, несмотря на объявленное Кремлем так называемое перемирие.

Пентагон констатировал нарушение Россией взятого на себя же так называемого "рождественского перемирия".

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