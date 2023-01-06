На Бахмутском направлении россияне не прекращают попыток штурмовать украинские позиции, тишины здесь нет. Действует ли перемирие, которое обещал российский диктатор Путин, в эфире "1+1" рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав на псевдо "Фест".
По его словам, на этом направлении ситуация не изменилась с прошлого года - это постоянные вражеские штурмы, постоянные обстрелы российскими оккупантами позиций наших военных. "Но мы держимся", - оптимистично сказал "Фест".
Военный добавил, что о "перемирии", объявленном Путиным, здесь речь не идет, ведь сегодня захватчики каждый час накрывают позиции ВСУ в Бахмуте. Но, несмотря на это, вечером часть бойцов праздновала Сочельник.
"Обещали это перемирие где-то с 12 часов дня, до 13:00 по позициям нашей роты не было обстрелов, а потом все вернулось в привычное русло. То есть перемирия не было", - добавил Ярослав.
Ситуация в Бахмуте на сегодня
На Донбассе самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, город стал уже настоящей крепостью украинских воинов.
Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%, заявил заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко. Воин-нацгвардеец рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.
Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов. Он добавил, что украинские защитники мужественно защищают город и не дают врагу продвигаться.
Компания Maxar Technologies показала, как выглядит Бахмут Донецкой области со спутника после российских бомбардировок. Для сравнения опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.
Как сообщил Институт изучения войны, власть России и российский бизнесмен, владелец частной военной компании "Вагнера" (ЧВК "Лига") Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента Владимира Путина, хотят захватить Бахмут Донецкой области для собственной наживы.