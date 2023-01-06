Часть бойцов все же смогла отпраздновать Сочельник, несмотря на российские обстрелы.

На Бахмутском направлении россияне не прекращают попыток штурмовать украинские позиции, тишины здесь нет. Действует ли перемирие, которое обещал российский диктатор Путин, в эфире "1+1" рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав на псевдо "Фест".

По его словам, на этом направлении ситуация не изменилась с прошлого года - это постоянные вражеские штурмы, постоянные обстрелы российскими оккупантами позиций наших военных. "Но мы держимся", - оптимистично сказал "Фест".

Военный добавил, что о "перемирии", объявленном Путиным, здесь речь не идет, ведь сегодня захватчики каждый час накрывают позиции ВСУ в Бахмуте. Но, несмотря на это, вечером часть бойцов праздновала Сочельник.

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"Обещали это перемирие где-то с 12 часов дня, до 13:00 по позициям нашей роты не было обстрелов, а потом все вернулось в привычное русло. То есть перемирия не было", - добавил Ярослав.

Ситуация в Бахмуте на сегодня

На Донбассе самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, город стал уже настоящей крепостью украинских воинов.

Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%, заявил заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко. Воин-нацгвардеец рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате боевых действий Бахмут разрушен более чем на 60 процентов. Он добавил, что украинские защитники мужественно защищают город и не дают врагу продвигаться.

Компания Maxar Technologies показала, как выглядит Бахмут Донецкой области со спутника после российских бомбардировок. Для сравнения опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.

Как сообщил Институт изучения войны, власть России и российский бизнесмен, владелец частной военной компании "Вагнера" (ЧВК "Лига") Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента Владимира Путина, хотят захватить Бахмут Донецкой области для собственной наживы.

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