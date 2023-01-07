На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов.

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 14 населенных пунктов, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.

В Генштабе отметили, что основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы; ведет наступательные действия на Бахмутском направлении.

Видео дня

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Дубрава и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы девяти населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском обстреляны районы более 20 населенных пунктов; на Бахмутском направлении огневому поражению также подверглись районы более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под огневой влияние попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял четыре населенных пункта в Донецкой области; на Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - актуальное

Враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий, констатировали в Офисе президента.

На Бахмутском направлении россияне не прекращают попыток штурмовать украинские позиции, тишины там нет.

Вместе с тем РФ продолжает усиливать свою группировку войск в Беларуси. За минувшие сутки из России туда прибыло четыре эшелона с техникой и военными ВС РФ, отмечает Беларускі Гаюн.

Вас также могут заинтересовать новости: