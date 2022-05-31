Ситуация в непризнанном Приднестровье существенно не изменилась.

В Черном море вражеский ракетный фрегат продолжает угрожать Украине.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Черном море расположение сил противника существенных изменений не претерпело. Ракетный фрегат продолжает держать под угрозой удара территорию Украины. Общая обстановка в Одесской области стабильная и контролируемая. В Приднестровье существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не выявлено", - сказал он.

По его словам, населению следует придерживаться алгоритмов действий при сигналах воздушной тревоги, не подвергать себя опасности на побережье.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в море из оккупированного Россией Севастополя выходили все действующие подводные лодки Черноморского флота. В Южной бухте причалы, возле которых обычно стоят подводные лодки, были пусты.

На днях оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море продолжают маневрирование большие десантные корабли и носители крылатых ракет: в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов.

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