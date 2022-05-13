Причалы в Южной бухте, возле которых обычно стоят подводные лодки, пусты.

Все действующие подводные лодки Черноморского флота России вышли в море.

Сейчас в Южной бухте Севастополя причалы, возле которых обычно стоят подводные лодки, пусты, сообщает корреспондент проекта Радио Свобода - Крым.Реалии.

Отмечается, что всего в составе Черноморского флота России шесть подводных лодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Это многоцелевые дизель-электрические подводные лодки, дальность хода которых в подводном положении - 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов - 7500 миль. Автономность составляет 45 суток. Экипаж - 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Помимо минно-торпедного вооружения, они несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые по морским и наземным целям - в зависимости от модификации. Каждая подводная лодка вооружена четырьмя ракетами.

Также в состав Черноморского флота входит подводная лодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", однако с мая 2019 года она находится на ремонте на 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте.

Ранее УНИАН писал, что Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли, имеющие ракетное оружие. Таким образом, без учета противолодочных кораблей, минных тралщиков, разведывательных кораблей и судов вспомогательного флота, в море сейчас могут находиться: все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник", все четыре малые ракетные корабля проекта 21631 "Буян-М", два ракетных 1241 "Буревестник" и один БДК проекта 1171 "Тапир". Кроме большого десантного корабля, все эти корабли несут на борту ракеты.

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