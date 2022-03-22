Пока у Пентагона нет конкретных решений в этом направлении, но США "активно вовлечены в переговоры, которые продолжаются.

Сейчас продолжаются переговоры по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 21 марта, информирует CNN.

"Это длительные переговоры, которые мы имеем не только с этой страной (Словакией), но со многими другими о том, как предоставить Украине типы защитного вооружения, в том числе средства противовоздушной обороны дальнего действия, о которых мы знаем, что им будет удобно их использовать, на которых они учились и уже имеют на вооружении, и как это можно усилить", – сказал он, отвечая на вопрос о визите министра обороны США Ллойда Остина в Словакию днях и о предоставлении Украине военной помощи.

По словам Кирби, сейчас у Пентагона нет конкретных решений в этом направлении, но США "активно вовлечены" в продолжающиеся переговоры.

"Мы бы хотели сделать это как можно скорее, но очевидно, есть суверенные решения, которые должны принять другие государства. Это системы, которые они имеют для собственной обороны. Поэтому они должны продумать, могут ли их предоставить и как быстро", - пояснил он.

Напомним, США уже начали отправку новой партии оружия, однако она еще не прибыла в Украину.

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