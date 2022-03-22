Поставки впервые будут включать в себя 100 вооруженных беспилотников.

Поставки новой помощи в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов, которую США направляют в Украину, уже начались, но еще не прибыли в страну.

Об этом журналистам CNN заявили несколько представителей Минобороны США.

"Мы все еще прорабатываем все это, но оно будет доставлено, мы верим, что оно будет доставлено очень, очень скоро, или, по крайней мере, первые поставки начнут поступать в ближайшее время, но об этом еще ничего не реализовано", — отметили представители Минобороны.

Другой представитель администрации президента Байдена сообщил CNN, что по плану поставки оборудования должны начаться в эти выходные, поэтому поставки должны начаться в ближайшие несколько дней.

"Отгрузки, безусловно, начались", — отметил чиновник, но не о фактическом прибытии помощи.

Эти поставки будут иметь решающее значение для защиты Украины от нападения России и впервые будут включать 100 вооруженных беспилотников.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили о проблемах с запасами высокоточных ракет у россиян.

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